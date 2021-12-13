Де в Києві буде найбільш казкова новорічна локація? Деталі від мерії

17 грудня парк імені Тараса Шевченка перетвориться на велику країну святого Миколая

17 грудня у парку імені Тараса Шевченка в Києві запрацює святкова локація із новорічною ялинкою, резиденцією святого Миколая, фотозонами та фудкортом. Про це під час пресконференції розповіла директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Яна Барінова.

«У порівнянні з минулими роками новорічних локацій стало більше, та значно зросла їхня насиченість різноманітними розвагами. Мета цього різноманіття – «зачепити» якомога більше людей з різними смаками, очікуваннями та культурним бекграундом. Муніципальні майданчики мають бути диверсифікованими, аби і пенсіонер, і хіпстер почувалися у рідному місті комфортно, аби їм було цікаво. Думаю, у парку Шевченка буде найбільш казкова наша локація – найгостинніша для батьків із дітьми, де можна з користю та задоволенням провести цілий день», – зазначила Яна Барінова.

За її словами, вже 17 грудня парк імені Тараса Шевченка перетвориться на велику країну святого Миколая, де буде встановлено новорічну ялинку, працюватиме резиденція Миколая, сцена для виступів дитячих колективів, фотозони, зона фудкорту, з’являться Алея Добра та Алея Кохання, територія Миколайчиків. Локація, в першу чергу, буде спрямована на залучення до новорічних святкувань дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей різних пільгових категорій.

«На різних локаціях парку працюватимуть аніматори, будуть встановлені фотозони, цікава святкова ілюмінація. Локація буде справді сімейною – відпочинок не лише для дітей, але і для їхніх батьків. Також хочу відзначити соціальну складову – діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-сироти отримуватимуть щодня новорічні подарунки. У цьому напрямі ми працюємо з Департаментом соціальної політики КМДА, які складатимуть відповідні списки. Ми щасливі, що зможемо подарувати їм свято», – розповів співорганізатор святкувань Анатолій Солов’яненко.

В останні місяці проходили конкурси-огляди художніх колективів у районах міста Києва, тож вже у п’ятницю та суботу колективи-переможці презентуватимуть свою концертну програму на сцені, що буде розташована біля ялинки. 19 грудня, на День святого Миколая, на гостей чекатиме концертна програма, а після – діджей-сет.

«Зимові свята хочеться зробити особливими, дійсно зі святковим та казковим настроєм. Тож запрошуємо всіх відвідати районну новорічно-різдвяну локацію із тематичною ілюмінацією та інсталяціями, приймальню святого Миколая, що розташується у магічному київському трамвайчику, і насолоджуватись розвагами, які ми підготували для киян та гостей столиці разом із Департаментом культури КМДА», – зазначив голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації поділився Олег Гаряга.

Департамент культури КМДА створив комплексний новорічний маршрут із кількома святковими локаціями, аби в умовах карантину запобігти скупченню людей на одній із локацій.

Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

Встановлення головної ялинки на Софійській площі у Києві уже на завершальній стадії.

Головна новорічна святкова локація на Софійській площі цього року буде присвячена Різдвяній дивоночі.



Вона традиційно засяє 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

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