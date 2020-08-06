Кишкова паличка у воді: у Києві заборонено купатися на 11 пляжах (перелік)



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Водоймами можна користуватися як зонами відпочинку, без купання

Досліджені проби води відкритих київських водойм, відібрані 3 серпня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на наступних пляжах Києва:

«Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Чорторий», «Вербний».

До покращення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися виключно як зонами відпочинку – без купання.

Крім того зафіксовано плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі «Галерний», запах на пляжі «Галерний», водневий показник – пляжі «Райдуга», «Галерний» та «Вербний», а також виявлена біохімічна потреба в кисні – пляж «Райдуга».

Дослідження проведені Державною установою «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Про результати досліджень поінформовані Київська міська державна адміністрація та КП «Плесо».

Нагадаємо, що на території міста функціонують 14 пляжів, які знаходяться у господарському віданні Комунального підприємства «Плесо» (КМДА).

Нагадаємо, у кінці липня у Києві у всіх водоймах було зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички.