Держекоінспекція нарахувала штраф за катастрофу танкера в Одесі. Стала відома сума



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Держекоінспекція нарахувала близько 20 тисяч доларів за шкоду, що завдав довкіллю розливами нафти затонулий танкер «Делфі»

Державна екологічна інспекція не має повноважень прибирати судно, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований одному з телеканалів.

Посадовець пояснив, що експертна комісія ДСНС України, за поданням Одеської обласної державної адміністрації визначила, що питання підйому судна наразі знаходиться в рамках повноважень державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

ДЕІ здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Щодня екоінспектори проводять моніторинг стану води. Передусім щодо наявності й кількості у ній нафтопродуктів.

«ДЕІ розраховує збитки, завдані природі й державі, що будуть стягуватися з судновласника», – роз’яснив Андрій Мальований.

«У зв’язку з тим, що нині танкер, на жаль, лежить на місці, підйом його не завершений і можливі ще витоки нафтопродуктів у майбутньому з відсіків і з машинного відділення, тому остаточна сума збитків буде нарахована за результатами завершення робіт з підйому та буксирування судна», – зазначив Андрій Мальований.

Голова ДЕІ вважає: якщо доведеться розрізати судно, це може нанести ще більшу шкоду довкіллю.

«Наразі по методиці нарахування збитків згідно з 484 постановою КабМіну України, ДЕІ в Одеській області нарахувала вже близько 20 000$, – повідомив Андрій Мальований. – Методика нарахування регламентує близько 280$ за кілограм нафтопродуктів. Кожен витік нафти обраховується й всі дані передаються правоохоронним органам, що здійснюють слідство та процесуальне провадження з приводу збитків, що нанесені державі та природі загалом».

Посадовець повідомив, що за період з часу аварії, що сталася 22 листопада, близько 30 днів сумарно ДЕІ фіксувало перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів: від 1,5 до 150 разів.

«Найвищі показники були у перші дні після аварії та під час штормів. Деякі розливи сталися під час спроб підняти танкер. У дні, коли фіксувалися перевищення вмісту нафти, ми інформували населення, громаду, ОДА, що купатися небезпечно в районі пляжу Дельфін», – зазначив Андрій Мальований.

Проте голова ДЕІ нагадав, що за санітарно-епідеміологічні норми пляжів відповідає Держспоживслужба (колишня СЕС), яка здійснює моніторинг піску і води в акваторії Чорного моря. І питання, чи можна сьогодні купатися на пляжі «Дельфін», біля затонулого танкера, доречно спрямувати саме туди.

Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.