  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Малюк показує міжнародний знак привітання серфінгістів &ndash; &laquo;шака&raquo; - До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    Малюк показує міжнародний знак привітання серфінгістів – «шака»
    Фото: Володимир Журавель, Facebook

    Скульптура малюка-серфера з'явилась на острові Муромець

    30 травня, В День Києва, на в’їзді в екстрім-парк «Xpark» на острові Муромець відкрили нову скульптурну композицію «Малюк-серфер – Зозулька».

    ЇЇ створив Володимир Журавель, автор скульптури «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі, пам’ятників Ігорю Сікорському та Іллі Муромцю й багатьох інших.

    Композиція встановлена на замовлення меценатів.

    Скульптура – дитина-серфінгіст, якому підкорюється океанська хвиля. Малюк показує міжнародний знак привітання серфінгістів – «шака».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)
    Фото: Володимир Журавель, Facebook

    Як відомо, саме в «Xpark» знаходиться потужна приватна база і школа для занять вейкборгдінгом для всіх вікових груп населення

    Нагадаємо, на початку серпня 2018 року було відкрито скульптуру богатиря Іллі Муромця в парку «Муромець» та презентовано першу чергу оновленого парку.

    Теги: Київ свята парк пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)