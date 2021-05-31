До Дня Києва відкрили нову скульптуру від автора малюків на Поштовій (фото)

Скульптура малюка-серфера з'явилась на острові Муромець

30 травня, В День Києва, на в’їзді в екстрім-парк «Xpark» на острові Муромець відкрили нову скульптурну композицію «Малюк-серфер – Зозулька».

ЇЇ створив Володимир Журавель, автор скульптури «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі, пам’ятників Ігорю Сікорському та Іллі Муромцю й багатьох інших.

Композиція встановлена на замовлення меценатів.

Скульптура – дитина-серфінгіст, якому підкорюється океанська хвиля. Малюк показує міжнародний знак привітання серфінгістів – «шака».

Як відомо, саме в «Xpark» знаходиться потужна приватна база і школа для занять вейкборгдінгом для всіх вікових груп населення

Нагадаємо, на початку серпня 2018 року було відкрито скульптуру богатиря Іллі Муромця в парку «Муромець» та презентовано першу чергу оновленого парку.