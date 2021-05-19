У Києві відкрили бронзове серце, присвячене Амосову (фото, відео)

Міні-скульптура інтерактивна – до неї можна доторкнутися і відчути серцебиття

У середу, 19 травня, у Києві відкрили 29-ту міні-скульптуру проєкту «Шукай», що присвячена видатному хірургові, вченому-винахіднику, письменнику Миколі Амосову. До відкриття бронзової міні-скульптури у формі анатомічного серця долучилася заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко, повідомляє пресслужба КМДА.

«Міська влада завжди вітає ініціативи зі створення нових та цікавих атракцій, аби кияни та гості столиці могли дізнатися більше про те, хто жив у нашому рідному місті та прославляв його своєю працею і талантами. Напрацювання видатного кардіохірурга Миколи Амосова надзвичайно вагомі в області операцій на серці для всього світу», – наголосила Старостенко.

Скульптурка з’явилася на фасаді будівлі на вул. Б. Хмельницького, 42, де з 1971 року мешкав Микола Амосов. До слова, скульптура інтерактивна – до неї можна доторкнутися і відчути серцебиття.

Таке ж бронзове серце з’явилося і на будівлі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

На сьогодні у рамках проєкту «Шукай» у столиці встановлено вже 28 міні-скульптурок, присвячених символам Києва. Серед них – «Негайна допомога» (вул. Липинського, 4), «Золоті ворота» (вул. Ярославів Вал, 21/20-А), «Київський велотрек» (вул. Липинського, 15), «Ланцюговий міст» (вул. Болсуновська, 13-15), «Київський каштан» на будівлі міської адміністрації (вул. Хрещатик, 36) та багато інших.

Крім того, у рамках проєкту створені інтерактивні карти та екскурсійні маршрути, аби люди легко їх знаходили. Біля кожної скульптурки є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися її історію.