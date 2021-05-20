Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)

Скульптор причепурив малюків-засновників Києва до Дня вишиванки

Скульптури малюків-засновників Києва – Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь – на Поштовій площі одягли у вишиванки. Про це повідомив автор композиції, скульптор Володимир Журавель на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, з Днем вишиванки!» – привітав киян Володимир Журавель і показав фото малюків у вишиванках.

Скульптор із дружиною теж одягли вишиванки.

У коментарі під дописом Журавель розповів, що свони із дружиною одягнули сорочки з чернігівською вишивкою, а на малюках сучасні вишиванки.

Як повідомляв «Главком», українські політики у Верховній Раді долучилися до Дня вишиванки.

Деякі члени партії «Слуга народу» в День вишиванки одягнули національне вбрання зеленого кольору.

Столичні рятувальники одягли вишиванки і влаштували фотосесію.

Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із Днем вишиванки.

Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.