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    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)

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    Скульптури малюків Кия, Щека, Хорива у вишиванках - Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)
    Скульптури малюків Кия, Щека, Хорива у вишиванках
    Фото: Володимир Журавель, Facebook

    Скульптор причепурив малюків-засновників Києва до Дня вишиванки

    Скульптури малюків-засновників Києва – Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь – на Поштовій площі одягли у вишиванки. Про це повідомив автор композиції, скульптор Володимир Журавель на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі, з Днем вишиванки!» – привітав киян Володимир Журавель і показав фото малюків у вишиванках.

    Скульптор із дружиною теж одягли вишиванки.

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    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)
    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)
    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)
    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)
    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)
    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)
    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)

    У коментарі під дописом Журавель розповів, що свони із дружиною одягнули сорочки з чернігівською вишивкою, а на малюках сучасні вишиванки.

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    Теги: Київ свята вишиванка пам'ятник
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    Малюків на Поштовій площі одягли у вишиванки (фото)