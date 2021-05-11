У Маріїнському парку з’явився пам’ятний знак на честь матерів (фото)
Пам'ятний знак це багаторічний валун, який символізує титанічну роботу матерів протягом тисячоліть людської історії
У другу неділю травня кияни відзначили День Матері
У неділю, 9 травня, в Маріїнському парку в Києві відкрили пам'ятний знак «Моя мама – найкраща», присвячений всім матерям. Про це повідомляє Управління туризму та промоції Київської міської державної адміністрації у Facebook.
Пам'ятний знак стане частиною унікальної туристичноі екскурсії.
Як зазначили в управлінні, це багаторічний валун, який символізує титанічну роботу матерів протягом тисячоліть людської історії.
«На камені викарбувані малюнки дітей, які лікуються в «Охматдиті». Діти малювали їх спеціально для своїх мам, тому пам'ятник отримав назву «Моя мама – найкраща». У другу неділю травня кияни відзначили чудове та повне сенсу свято – День Матері. Адже в будь-якому віці материнська любов спроможна вберегти життя улюбленого чада та цілий рід», – підкреслили в Управлінні туризму та промоції.
Крім того, 10 травня у Парку партизанської слави відбулося свято «Щасливі родини – скарб країни», яке приурочено святкуванню Міжнародного дня родини та Дня матері.