У Маріїнському парку з’явився пам’ятний знак на честь матерів (фото)

У другу неділю травня кияни відзначили День Матері

У неділю, 9 травня, в Маріїнському парку в Києві відкрили пам'ятний знак «Моя мама – найкраща», присвячений всім матерям. Про це повідомляє Управління туризму та промоції Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Пам'ятний знак стане частиною унікальної туристичноі екскурсії.

Як зазначили в управлінні, це багаторічний валун, який символізує титанічну роботу матерів протягом тисячоліть людської історії.

«На камені викарбувані малюнки дітей, які лікуються в «Охматдиті». Діти малювали їх спеціально для своїх мам, тому пам'ятник отримав назву «Моя мама – найкраща». У другу неділю травня кияни відзначили чудове та повне сенсу свято – День Матері. Адже в будь-якому віці материнська любов спроможна вберегти життя улюбленого чада та цілий рід», – підкреслили в Управлінні туризму та промоції.

Крім того, 10 травня у Парку партизанської слави відбулося свято «Щасливі родини – скарб країни», яке приурочено святкуванню Міжнародного дня родини та Дня матері.

Уперше ідея відзначати День матері виникла в 1872 році в США. Американська активістка Джулія Уорд Хоув виступила з ініціативою відзначати день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Однак її демонстрації проігнорували, і тільки в 1910 році в США було прийнято рішення відзначати День матері. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом усіх матерів. Слідом за США цей день стали відзначати і в інших країнах.

В Україні свято вперше відзначили в 1928 році з ініціативи Союзу Українок Канади. На Західній Україні свято відзначали концертами та фестивалями. У 1939 свято заборонила радянська влада, і тільки в 1999 році його знову почали відзначати у другу неділю травня після указу другого президента України Леоніда Кучми.