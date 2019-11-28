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    До Дня святого Миколая Київ виплатить допомогу прийомним сім'ям

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    У Києві є 33 прийомні сім&rsquo;ї - До Дня святого Миколая Київ виплатить допомогу прийомним сім'ям
    У Києві є 33 прийомні сім’ї

    Прийомні сім'ї отримають матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках

    Із нагоди Дня святого Миколая Київ виплатить матеріальну допомогу окремим категоріям громадян. Як повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження № 2046.

    «Виплата матеріальної допомоги дозволить популяризувати сімейні форми виховання. Окрім того, приурочення виплати матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая у 2019 році дасть змогу привернути увагу суспільства до виховання дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та проявити небайдуже ставлення виконавчої влади до їх проблем», – зазначила Хонда.

    Так, згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу виплатять:

    • у розмірі 9800 грн: патронатним вихователям, які виховують від 1 до 3 дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;
    • у розмірі 9800 грн: прийомним батькам, які виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
    • у розмірі 16800 грн: батькам-вихователям, прийомним батькам, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
    • у розмірі 21800 грн: батькам-вихователям, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

    Виплатять одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина».

    Як повідомлялося,  22 листопада мер Києва Віталій Кличко побував на новосіллі у двох дитячих будинках сімейного типу в Голосіївському районі столиці.

    Сьогодні в столиці 2 390 дітей мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 91% влаштовані до сімейних форм виховання (опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу). Щороку в Києві з різних причин сиротіє близько 400 дітей. Тому питання відкриття нових дитячих будинків сімейного типу залишається актуальним.

    У Києві вже є 33 прийомні сім’ї, де виховують 43 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 26 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 182 дитини.

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