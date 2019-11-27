Кличко та чемпіон світу з шахів влаштували сюрприз для юних спортсменів (фото, відео)



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Віталій Кличко та Володимир Крамник відвідали змагання шахістів у Київському палаці дітей та юнацтва Фото: пресслужба мера Києва

Володимир Крамник приїхав до Києва на запрошення Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко та чемпіон світу з шахів (2000–2007 рр.), двічі володар шахового «Оскару» Володимир Крамник влаштували сюрприз для юних київських спортсменів, відвідавши змагання шахістів у Київському палаці дітей та юнацтва.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Вони поспілкувалися з дітьми та їх батьками. І дали кілька порад щодо досягнення успіхів у житті та спортивній кар’єрі.

«В спорті, як і в житті, головне - ніколи не здаватися. Я дуже вдячний, що мій давній приятель Володимир Крамник завітав до Києва і знайшов час на зустріч з юними шахістами. Я бачив, як у них горіли очі, і як вони зраділи візиту кумира. Це дуже мотивує дітей», - сказав після зустрічі Кличко.

Крамник згадав, як починалася його спортивна кар'єра і свої перші перемоги. До речі, саме він одним з перших переміг великого Гаррі Каспарова.

Під час зустрічі діти поставили багато питань, на які отримали відповіді від обох чемпіонів.

«Українська шахова школа дуже сильна. У вас зростає плеяда майбутніх чемпіонів. Нещодавно український гросмейстер Євген Штембуляк став переможцем чемпіонату світу із шахів у віковій групі до 20 років. І це великий успіх. Я знаю, що Віталій Кличко допомагає розвитку спорту в Києві. І дуже багато він зробив для популяризації шахів», - підкреслив Крамник.

Він додав, що встиг також прогулятися Києвом і в захопленні від української столиці.

«Ваше місто чудове. Воно дуже красиве і дивовижне. Я бачу, що останнім часом тут багато чого змінилося на краще. Звернув увагу і на те, як багато у вас парків та скверів», - зазначив Крамник.

Два роки тому в столиці запровадили програму «Розвиток шахів у місті Києві». За цей час створили 20 клубів на базі навчальних закладів у всіх районах міста. Загалом у Києві сьогодні працює 98 шахових гуртків, у яких займається понад 3 тисячі вихованців. Також шахові факультети відкрили в кількох дитячих спортивних школах столиці.