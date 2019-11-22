Кличко побував на новосіллі (фото)



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Віталій Кличко пообіцяв дітям уже навесні спільну велосипедну прогулянку Голосіївським парком Фото: пресслужба мера Києва

Місто надало дві великі квартири двом дитячим будинкам сімейного типу

Мер Києва Віталій Кличко побував на новосіллі у двох дитячих будинках сімейного типу в Голосіївському районі столиці. Там дві київських родини, що взяли на виховання 19 дітей, заїхали в отримане житло в новому будинку на проспекті Академіка Глушкова.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Мені дуже приємно привітати родини, подякувати батькам, які роблять таку добру справу - беруть на виховання дітей, - зазначив Кличко. - Діти – це майбутнє нашого міста, нашої країни. І забезпечення їх гідними умовами для виховання, зростання є нашим обов’язком. Адже найдорожчим та найважливішим в житті кожної дитини є сім’я. І дуже добре, що в столиці є небайдужі батьки, готові взяти на виховання дітей, які потрапили з тих чи інших причин у складні життєві умови».

Мер Києва висловив впевненість, що батьки-вихователі подарують дітям свою любов, тепло та сімейний затишок.

На вихованні двох родин тепер перебувають 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одна родина виховуватиме 10 дітей, інша – 9 діток.

Дві нових великих квартири були придбані за кошти державної субвенції – вартістю 6,4 млн грн. Ремонтні роботи та облаштування житла здійснили за кошти міського бюджету – на суму 5 млн грн. Родинам також подарували ноутбуки, кухонну техніку, телевізори. Наступного року місто планує придбати для цих двох родин автомобілі.

«Ми зробили все, щоб у вас були гарні умови, щоб ви добре навчались. Але найголовніше в житті, знаєте що? Мріяти! Та потрібно наполегливо працювати, щоб кожна мрія стала реальністю, - звернувся мер до дітей. - Ми дуже раді, що вам тут подобається, що у вас тепер є родина, є затишне житло».

Кличко пообіцяв дітям уже навесні спільну велосипедну прогулянку Голосіївським парком.

Сьогодні в столиці 2 390 дітей мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 91 % влаштовані до сімейних форм виховання (опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу). Щороку в Києві з різних причин сиротіє близько 400 дітей. Тому питання відкриття нових дитячих будинків сімейного типу залишається актуальним.

У Києві вже є 33 прийомні сім’ї, де виховують 43 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 26 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 182 дитини.

Також цього року місто придбало 2 автомобілі для дитячих будинків сімейного типу. У 2019 році після введення в експлуатацію житлових будинків дітям-сиротам передали 43 квартири, що придбали за кошти міського бюджету.