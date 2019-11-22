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    Кличко побував на новосіллі (фото)

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    Віталій Кличко пообіцяв дітям уже навесні спільну велосипедну прогулянку Голосіївським парком - Кличко побував на новосіллі (фото)
    Віталій Кличко пообіцяв дітям уже навесні спільну велосипедну прогулянку Голосіївським парком
    Фото: пресслужба мера Києва

    Місто надало дві великі квартири двом дитячим будинкам сімейного типу

    Мер Києва Віталій Кличко побував на новосіллі у двох дитячих будинках сімейного типу в Голосіївському районі столиці. Там дві київських родини, що взяли на виховання 19 дітей, заїхали в отримане житло в новому будинку на проспекті Академіка Глушкова.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Мені дуже приємно привітати родини, подякувати батькам, які роблять таку добру справу - беруть на виховання дітей, - зазначив Кличко. - Діти – це майбутнє нашого міста, нашої країни. І забезпечення їх гідними умовами для виховання, зростання є нашим обов’язком. Адже найдорожчим та найважливішим в житті кожної дитини є сім’я. І дуже добре, що в столиці є небайдужі батьки, готові взяти на виховання дітей, які потрапили з тих чи інших причин у складні життєві умови».

    Мер Києва висловив впевненість, що батьки-вихователі подарують дітям свою любов, тепло та сімейний затишок.

    На вихованні двох родин тепер перебувають 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одна родина виховуватиме 10 дітей, інша – 9 діток.

    Дві нових великих квартири були придбані за кошти державної субвенції – вартістю 6,4 млн грн. Ремонтні роботи та облаштування житла здійснили за кошти міського бюджету – на суму 5 млн грн. Родинам також подарували ноутбуки, кухонну техніку, телевізори. Наступного року місто планує придбати для цих двох родин автомобілі. 

    «Ми зробили все, щоб у вас були гарні умови, щоб ви добре навчались. Але найголовніше в житті, знаєте що? Мріяти! Та потрібно наполегливо працювати, щоб кожна мрія стала реальністю, - звернувся мер до дітей. - Ми дуже раді, що вам тут подобається, що у вас тепер є родина, є затишне житло».

    Кличко пообіцяв дітям уже навесні спільну велосипедну прогулянку Голосіївським парком. 

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    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)
    Кличко побував на новосіллі (фото)

    Сьогодні в столиці 2 390 дітей мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 91 % влаштовані до сімейних форм виховання (опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу). Щороку в Києві з різних причин сиротіє близько 400 дітей. Тому питання відкриття нових дитячих будинків сімейного типу залишається актуальним.

    У Києві вже є 33 прийомні сім’ї, де виховують 43 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 26 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 182 дитини.

    Також цього року місто придбало 2 автомобілі для дитячих будинків сімейного типу. У 2019 році після введення в експлуатацію житлових будинків дітям-сиротам передали 43 квартири, що придбали за кошти міського бюджету.

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