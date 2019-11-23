З 2020 року вчителі початкових класів вивчатимуть методики роботи в інклюзивних класах, – заступниця Міністра освіти і науки Мандзій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій

До кінця наступного року мережа інклюзивно-ресурсних центрів складатиме майже 700 закладів

З 2020 року програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів міститиме новий обов’язковий модуль – інклюзивне навчання. Він має навчити педагогів працювати з дітьми з особливими освітніми потребами, а також допомогти їм в організації роботи інклюзивного класу.

Про це заявила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає пресслужба Міністерства освіти і науки.

Любомира Мандзій наголосила, що вирішувати проблеми інклюзії, зокрема розвивати цей напрям, необхідно за допомогою взаємодії та співпраці як на центральному, так і на локальному рівнях.

«Жодна з систем – освіти, охорони здоров’я, соціального захисту – не може діяти лише самостійно. Ми мусимо докласти всіх зусиль, щоб налагодити взаємодію між установами, які приймають рішення на центральному рівні. Переконана, що це стане поштовхом для підтримки інклюзивної освіти на місцях. Без зміни системи, з одним лише бажанням будь-якого міністерства, в нас нічого не вийде. Тож ми працюватимемо над тим, щоб наше партнерство було ефективним», – заявила Любомира Мандзій.

Вона повідомила, що зі свого боку Міністерства освіти і науки вже працює над змінами і готове розвивати напрям інклюзії надалі. Так, впродовж 2018-2019 років створено мережу з 603 інклюзивно-ресурсних центрів. У найближчих планах – створити ще 96. Таким чином, до кінця 2020 року мережа центрів складатиме майже 700 закладів.

Серед змін за останні 3 роки – закупівля 5 сучасних методик світового рівня, введення надбавки до 20% для вчителів, які працюють в інклюзивних класах, поява посади асистента вчителя в кожному класі, де навчаються діти з особливими освітніми потребами.

«Скажу про ще одне досягнення цього року. В державному бюджеті на 2020 рік враховано всіх дітей, які почали інклюзивне навчання станом на 5 вересня 2019 року. Це вже не та ситуація, яку ми мали торік. Так само враховано асистентів вчителів та інклюзивні класи», – додала заступниця Міністра.

З-поміж цілей Міністерства освіти і науки на найближчі 5 років – розвиток інклюзії у дитсадках та школах, профорієнтація дітей з особливими освітніми потребами, розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів та оптимізація мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти. Також у планах – робота з вчителями.