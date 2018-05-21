До фіналу Ліги чемпіонів в «Борисполі» відкриють ще один термінал

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Вболівальники команд противників не будуть перетинатися в аеропорту

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» до фіналу Ліги чемпіонів відкриють ще один термінал. Про це на брифінгу повідомив Сергій Хижняк, менеджер з транспорту і мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої і жіночої команд фіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 в Києві.

«Спеціально для цього заходу аеропорт «Бориспіль» відкриває ще один термінал. Термінал «В», який в повсякденному житті не використовується», - сказав Хижняк.

Він зазначив, що це зроблено для того, щоб вболівальники команд противників не перетиналися.

Як повідомлялося, у рамках проведення матчів була розроблена концепція мобільності, яка передбачає низку заходів із перевезення вболівальників. Для цього організовано роботу 120 шатлів (по 60 на кожну команду) та 12 у резерві, які доставлятимуть уболівальників від аеропорту «Бориспіль» до локацій: вболівальників «Ліверпулю» – до парку ім. Т. Шевченка, вболівальників «Реал Мадрид» – до Палацу «Україна».

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Джерело: 44.ua