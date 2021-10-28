До лікарні під Києвом увірвався чоловік зі зброєю (фото, відео)

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю

У ніч на четвер, 28 жовтня, у приймальне відділення Васильківської лікарні прийшов чоловік із пістолетом і погрожував медикам розправою. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

36-річний чоловік після недовгих перемовин з медсестрою витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря.

За словами Нєбитова, медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері та викликала поліцію.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще й намагався ретельно приховати.

«Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні цей самий «рейнджер» напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом водіям, аби ті доставили до лікарні його дружину», – розповів Нєбитов.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.