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    До лікарні під Києвом увірвався чоловік зі зброєю (фото, відео)

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    Камери відеоспостереження зафіксували злочин - До лікарні під Києвом увірвався чоловік зі зброєю (фото, відео)
    Камери відеоспостереження зафіксували злочин
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю

    У ніч на четвер, 28 жовтня, у приймальне відділення Васильківської лікарні прийшов чоловік із пістолетом і погрожував медикам розправою. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

    36-річний чоловік після недовгих перемовин з медсестрою витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря.

    За словами Нєбитова, медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері та викликала поліцію.

    Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще й намагався ретельно приховати.

    «Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні цей самий «рейнджер» напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом водіям, аби ті доставили до лікарні його дружину», – розповів Нєбитов.

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    До лікарні під Києвом увірвався чоловік зі зброєю (фото, відео)
    До лікарні під Києвом увірвався чоловік зі зброєю (фото, відео)
    До лікарні під Києвом увірвався чоловік зі зброєю (фото, відео)
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина напад лікарня
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    До лікарні під Києвом увірвався чоловік зі зброєю (фото, відео)