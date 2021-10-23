Напад на будинок Жовкви: підозрюваних взяли під варту

Підозрюваних у спробі підпалу будинку Жовкви взяли під варту

Суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад 680 тис. грн для кожного

Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу Президента України взято під варту. Про це пресслужба Київської міської прокуратури повідомляє у Фейсбуці.

«Дарницький районний суд у суботу, 23 жовтня 2021 року, задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва та заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОПУ», – йдеться в повідомленні.

Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад 680 тис. грн для кожного.

Підозрювані – чоловіки двадцяти та двадцяти п'яти років, раніше не судимі. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 194 (закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчинений шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та інші особи, які до нього причетні.

Нагадаємо, заступником керівника Офісу президента, що відповідає за напрямок європейської інтеграції, є Ігор Жовква.

До слова, 22 вересня неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.