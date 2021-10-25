Напад співробітників СБУ на прикордонників: ДБР завершило розслідування

Працівники СБУ забрали у прикордонників два автомати «Калашникова» і набої до них та втекли

18 липня під час відпочинку співробітників СБУ на озері вони раптом вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їхньою зброєю та боєприпасами

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу управління СБУ в Сумській області, який разом зі своїм колегою здійснив зухвалий напад на прикордонників у Сумах. Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що під час відпочинку на озері співробітники Служби вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їх зброєю та бойовими припасами.

Вночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які у той момент охороняли державний кордон, заблокували службовий автомобіль останніх.

Подолавши опір прикордонників нападники почали завдавати їм численних ударів у різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами «Калашникова», бойовими набоями до них та швидко залишили місце злочину.

Слідчі ДБР оперативно затримали двох співробітників СБУ та повідомили їм про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.

Вироком Краснопільського районного суду Сумської області співробітника СБУ визнано винним та призначено міру покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі (з іспитовим строком три роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України.

Стосовно іншого нападника досудове розслідування також закінчене. Наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, у неділю, 18 липня, у Сумській області стався напад на прикордонників.

Згодом стало відомо, що двох співробітників Служби безпеки, яких вважають причетними до нападу на прикордонників у Сумській області, затримали. Їм підготували підозри за двома статтями. Третій учасник нападу проходить як свідок.

Слідчі встановили, що у ніч із 17 на 18 липня молодший сержант і солдат строкової служби чергували на автівці неподалік села Рясне Сумського району. До них о 1:30 під’їхала автівка з трьома людьми. Двоє з них вийшли та підійшли до прикордонників.

За даними слідства, люди, які під'їхали, спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. Вони кулаками побили прикордонників та забрали у них два автомати АКС-74 і чотири магазини по 30 набоїв. Потім нападники поїхали геть.