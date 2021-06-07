До тонни риби щодня. Під Києвом браконьєри здійснювали вилов у промислових масштабах (фото, відео)

Щомісячна виручка злочинної групи становила понад пів мільйона гривень

Працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Нацполіції в Київській області спільно з працівниками слідчого управління та управління карного розшуку, із залученням спецпризначенців та спеціалістів екологічної інспекції столичного округу за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрили 13 фігурантів злочинної групи, яка вже 10 років здійснювала браконьєрський рибний промисел. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Група діяла у Вишгородському районі Київщини, в селах Сухолуччя та Страхолісся. Зловмисники облаштували замасковані бази з вилову та сортування риби, мали спеціальні підпільні холодильні камери, де зберігали вилов до відправки на продаж до столиці. Щоденно чоловіки виловлювали від 300 кг до 1 тонни риби. Щомісячна виручка злочинної групи становила понад пів мільйона гривень.

Організаторами групи є два рідних 39-ти та 48-річний брати, які мешкають у Вишгородському районі. Вони налагодили масштабний вилов риби – придбали знаряддя лову, човни, обирали місця для вилову риби. Варто зазначити, що свою злочинну діяльність чоловіки здійснювали під час нересту, у період, коли вилов риби заборонений.

Встановлено, що чоловіки залучилися допомогою рибінспектора, який завчасно попереджав зловмисників про заплановані перевірки правоохоронців.

Поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків та вилучили низку речових доказів, зокрема плавзасоби, автомобіль, яким пересувались зловмисники, «чорну бухгалтерію» щодо збуту риби.

Організаторів рибного промислу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.