На Житомирщині лісівники охороняють територію від браконьєрів верхи на байках

Лісівники об’їжджатимуть територію і відстежуватимуть браконьєрів, самовільні рубки та моніторитимуть пожежну безпеку

Напередодні свят для лісництв докупили чотири мотоцикли

У Житомирській області лісівники патрулюватимуть територію під час великодніх свят верхи на байках. Вони об’їжджатимуть територію і відстежуватимуть браконьєрів, самовільні рубки та моніторитимуть пожежну безпеку. Лісництва доукомплектували мотоциклами. Про це пише «Перший Житомирський інформаційний портал».

«Напередодні свят державне підприємство «Народицький спецлісгосп» доукомплектувало 4 мотоцикли для лісової охорони Давидківського, Закусилівського, Народицького та Радчанського лісництв.

Із настанням сонячної погоди вихідними днями буде проводитись посилене патрулювання лісових масивів від браконьєрства, самовільних рубок та порушень правил пожежної безпеки», – повідомили в лісгоспі.

Лісники зазначають, що вже на двоколісних моніторять лісові території.

Раніше у Конотопі Сумської області створили зображення малого герба України, висадивши у формі тризуба дев'ять тисяч ялинок.

Нагадаємо, 10 квітня Україна встановила світовий рекорд з озеленення планети: за добу висадили 4,1 мільйона дерев. Загалом участь в акції з озеленення взяли 110 країн. Організатором виступив глобальний екологічний проєкт Greening of the Planet.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оголосило про плани щодо масштабного заліснення України до 2030 року.

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