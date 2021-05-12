У Чорнобильській зоні правоохоронці зловили рибних браконьєрів

Правопорушники встигли виловити сіткою 15 кг риби

11 травня під час відпрацювання річки Уж в районі відселеного села Діброва у зоні відчуження працівники відділу поліції №1 (м. Чорнобиль) Вишгородського районного управління поліції спільно з інспектором прикордонної служби та працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника затримали рибних браконьєрів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

39-річний та 29-річний жителі села Радинка Поліської територіальної громади здійснювали незаконний вилов риби забороненим знаряддями лову, а саме риболовною сіткою.

Так, правопорушники встигли виловити 15 кг риби, чим завдали державі збитків на суму 4,3 тис. грн.

Поліція вилучила низку речових доказів, зокрема незаконно добуті водні біоресурси, сітку та резиновий човен.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомлялося, на Канівському водосховищі поблизу села Великий Букрин Обухівського району правоохоронці задокументували факт незаконного вилову водних біоресурсів. За допомогою мисинових сіток правопорушник виловив понад 200 кг риби. Сума завданих збитків становить 86 тис. грн.

Наразі триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів