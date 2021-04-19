Під Києвом браконьєр виловив понад 200 кг риби (фото)

Наразі триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

Під час проведення профілактичних заходів «Нерест 2021» працівники сектору водної поліції Бориспільського районного управління поліції спільно з працівниками екологічної інспекції Києва та Київської області задокументували факт незаконного вилову водних біоресурсів. За допомогою мисинових сіток правопорушник виловив понад 200 кг риби. Сума завданих збитків становить 86 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці з‘ясували, що правопорушник займався незаконним виловом риби на Канівському водосховищі поблизу села Великий Букрин Обухівського району. Встановлено, що браконьєром є мешканець вказаного села.

Поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема, виловлену рибу, знаряддя лову та плавзасіб.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Покарання передбачене у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що наразі триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.