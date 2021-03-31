Швидкості 80 км/год. у Києві не буде: магістралі не відповідають нормативам

Новий швидкісний режим у місті відмінили за день до введення

У четвер проти підвищення дозволеної швидкості у Києві планували протестувати велосипедисти

Оголошене нещодавно підвищення дозволеної швидкості руху на семи магістральних вулицях Києва до 80 км/год не відбудеться. Як повідомив директор КП «Центр організації дорожнього руху» Віктор Черній, це сталося через те, що жодна із трас не відповідає необхідним критеріям.

«Представники Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, корпорації «Київавтодор» та Центру організації дорожнього руху здійснили комісійне обстеження вулиць, де рішенням Київради із 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год. Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам», – повідомив Віктор Черній.

Він наголосив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо.

«Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже фактично мова іде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих. Такі висновки велоспільноти міста, що спираються на офіційні дані Патрульної поліції», – зазначив директор КП «Центр організації дорожнього руху».

Він нагадав, що відповідно до ст. 27 Закону України «Про дорожній рух», зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження безпеки дорожнього руху не допускаються. А Стратегія розвитку м. Києва до 2025 року передбачає зниження смертності на столичних дорогах на 50%.

«Саме місто відповідальне за організацію дорожнього руху та безпеку на столичних дорогах, а поліція, у свою чергу, вже контролює дотримання правил. В європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год. Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян та піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні», – резюмував Віктор Черній.

Нагадаємо, що з 1 квітня дозволена швидкість до 80 км/год. мала бути встановленою на проспекті Шухевича, вулиці Набережно-Рибальській, Наддніпрянському шосе, Набережному шосе, Столичному шосе, вулиці Саперно-Слобідській та проспекті Миколи Бажана.

На завтра ряд організацій велосипедистів міста Києва анонсував мітинг протесту проти такого рішення.