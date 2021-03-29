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    На семи вулицях Києва відміняється обмеження в швидкості (список)

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    Обмеження швидкості в Києві було введено минулої осені - На семи вулицях Києва відміняється обмеження в швидкості (список)
    Обмеження швидкості в Києві було введено минулої осені

    Трасами можна буде розганятися до 80 км/год.

    Обмеження в швидкості руху в 50 кілометрів на годину касується на семи вулицях Києві з 1 квітня поточного року. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

    Так, з початку квітня зі швидкістю 80 кілометрів на годину можна рухатися на наступних ділянках міських магістралей:
    • просп. Шухевича (від Північного моста до вул. О. Бальзака);
    • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);
    • Наддніпрянське шосе;
    • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
    • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
    • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
    • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

    Обмеження на швидкість руху були введені наприкінці жовтня і почали діяти з 1 листопада минулого року. Необхідність нововведення пояснювалась міркуваннями безпеки – щоб зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.

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    Теги: Київ дороги дорожній рух КМДА
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