На семи вулицях Києва відміняється обмеження в швидкості (список)

Трасами можна буде розганятися до 80 км/год.

Обмеження в швидкості руху в 50 кілометрів на годину касується на семи вулицях Києві з 1 квітня поточного року. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

просп. Шухевича (від Північного моста до вул. О. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Так, з початку квітня зі швидкістю 80 кілометрів на годину можна рухатися на наступних ділянках міських магістралей:

Обмеження на швидкість руху були введені наприкінці жовтня і почали діяти з 1 листопада минулого року. Необхідність нововведення пояснювалась міркуваннями безпеки – щоб зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.