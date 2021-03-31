Столичні велосипедисти вийдуть на мітинг проти підвищення швидкості на дорогах

Організатори акції побоюються, що скасування швидкісних обмежень на магістралях столиці створюватиме аварійні ситуації

Асоціація велосипедистів Києва анонсувала проведення у четвер, 1 квітня, мітингу під будівлею Київської міськдержадміністрації. За словами організаторів, велосипедисти обурені, що вже третій рік поспіль на початку квітня Київ піднімає швидкість на окремих вулицях до 80 км/год. Йдеться про проспект Шухевича, вулицю Набережно-Рибальську, Наддніпрянське шосе, Набережне шосе, Столичне шосе, вулиці Саперно-Слобідську та проспект Миколи Бажана.

Ще у 2018 році Київрада запровадила на цих на семи вулицях сезонне регулювання швидкості: з листопада до квітня швидкість обмежується до 50 км/год, у решту часу – до 80 км/год.

«Враховуючи дозволене підвищення до 20+2 км/год, місто фактично дає зелене світло водіям для швидкості 102 км/год! Така швидкість у місті є смертельно небезпечною. Закликаємо діяти на випередження і не чекати нових смертей!», – пишуть організатори акції.

Вони вимагають спочатку у Департаменту транспортної інфраструктури створити умови для вразливих учасників руху, а потім дозволять підвищувати швидкість.

Також серед вимог – дотримання зобов’язань декларації «Я за вело» у рамках декларації, яка відблась до місцевих виборів у 26 містах. Так, кандидати на посади міських голів та до міськрад публічно задекларували свої наміри розвивати велотранспорт та сталу міську мобільність наступні пʼять років у разі своєї перемоги на виборах 25 жовтня.

Як повідомлялось раніше, про відміну обмежень швидкості в 50 км/год. з 1 квітня вже оголосив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.