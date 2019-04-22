У Києві з’явилася нова велодоріжка (фото)



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Велодоріжка на вул. Академіка Заболотного Фото: Київавтодор

У вихідні дорожники заасфальтували частину велодоріжки на Окружній

На вул. Академіка Заболотного у Києві, де триває капітальний ремонт дороги, з’явилася нова велодоріжка. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Нова велодоріжка на вул. Академіка Заболотного крок за кроком набуває свого остаточного вигляду. На вихідних дорожники влаштували асфальтобетонне покриття на площі близько 3000 кв. м», - йдеться в повідомленні.

Попереду – продовження робіт з асфальтування наступної ділянки та нанесення розмітки, додали в корпорації.

Нагадаємо, 19 квітня у Києві відбувся флешмоб «Велосипедом на роботу». Організатори заходу - U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

Десятки учасників флешмобу спілкувалися за кавою на Майдані Незалежності, фотографувалися.

Того ж дня в соцмережах стартував флешмоб #ДеНашіВелодоріжки. Усіх, хто хоче їздити велосипедом у місті, запрошують поставити це запитання у відеозверненні до мера Києва Віталія Кличка.

Мета флешмобу - пришвидшити розвиток велоінфраструктури в Києві.