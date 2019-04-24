Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві



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Ремонтні роботи на вулиці Сім’ї Кульженків

Триває капітальний ремонт вулиці Сім’ї Кульженків

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що новий дорожній сезон в столиці буде дуже насиченим. Про це він сказав під час інспекції виконання дорожніх робіт на вулиці Сім’ї Кульженків.

«Після завершення всього обсягу робіт ця вулиця буде з’єднана з Великою кільцевою дорогою. Це важливо, бо таким чином ми дещо розвантажимо місто від транзитного транспорту, забезпечивши ще один шлях об’їзду», - наголосив Кличко, якого цитує прес-служба мера.

Протяжність ділянки, яку капітально ремонтують на вулиці Сім’ї Кульженків, становить 2,5 км. На ній вже облаштували 4 смуги руху, 2 нижніх шари нового асфальтного покриття, нові тротуари, повністю оновили дощову каналізацію. Облаштують і сучасну систему освітлення.

Кличко зазначив, що в місті, окрім ремонту доріг, також тривають роботи одразу на кількох важливих інфраструктурних об’єктах. Один з пріоритетних - Шулявський шляхопровід, стару конструкцію якого вже розібрали. І вже почали роботи зі зведення нового мосту.

Він нагадав, що у 2018-му в рамках реконструкції, капітального та поточного ремонтів відремонтовано майже 300 км столичних доріг і проїздів. За кілька останніх років у Києві оновили понад 830 кілометрів доріг.