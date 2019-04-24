  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві

    • Розсилка
    Ремонтні роботи на&nbsp;вулиці Сім&rsquo;ї Кульженків - Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Ремонтні роботи на вулиці Сім’ї Кульженків

    Триває капітальний ремонт вулиці Сім’ї Кульженків

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що новий дорожній сезон в столиці буде дуже насиченим. Про це він сказав під час інспекції виконання дорожніх робіт на вулиці Сім’ї Кульженків.

    «Після завершення всього обсягу робіт ця вулиця буде з’єднана з Великою кільцевою дорогою. Це важливо, бо таким чином ми дещо розвантажимо місто від транзитного транспорту, забезпечивши ще один шлях об’їзду», - наголосив Кличко, якого цитує прес-служба мера. 

    Протяжність ділянки, яку капітально ремонтують на вулиці Сім’ї Кульженків, становить 2,5 км. На ній вже облаштували 4 смуги руху, 2 нижніх шари нового асфальтного покриття, нові тротуари, повністю оновили дощову каналізацію. Облаштують і сучасну систему освітлення.

    Читайте також

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві
    Кличко обіцяє насичений дорожній сезон у Києві

    Кличко зазначив, що в місті, окрім ремонту доріг, також тривають роботи одразу на кількох важливих інфраструктурних об’єктах. Один з пріоритетних - Шулявський шляхопровід, стару конструкцію якого вже розібрали. І вже почали роботи зі зведення нового мосту. 

    Він нагадав, що у 2018-му в рамках реконструкції, капітального та поточного ремонтів відремонтовано майже 300 км столичних доріг і проїздів. За кілька останніх років у Києві оновили понад 830 кілометрів доріг. 

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ