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    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)

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    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Фото: Київавтодор

    З початку цього року виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах

    У Києві дорожній сезон 2020 року виявився успішним на середні ремонти. Завдяки зекономленим коштам через аномально теплий попередній осінньо-зимовий період бюджетні видатки спрямували на оновлення доріг і штучних споруд столиці. Про це повідомив в. о. генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Федоренко.

    «Із початку цього року виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах. Зміни помітні у всіх районах міста. На завершальних етапах ремонт вулиці Якуба Коласа, проспекту Лобановського, вул. Бойчука. Більшу частину робіт виконали і на вул. Академіка Білецького, де в рамках середнього ремонту облаштувати антикишені, підвищений пішохідний перехід, велосмугу і офіційні місця для паркування», – розповів він.

    Загалом роботи тривають на 27 об’єктах, ще на 5 – розпочнуться найближчим часом.

    Окрім заміни дорожнього покриття і тротуарів, у рамках середніх ремонтів оновлюють і штучні споруди.

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    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)
    Фото: Київавтодор

    Середнім ремонтом передбачено оновити 14 споруд. На 11 об’єктах роботи уже виконано. Ще на 3 – завершальні етапи: шляхопровід на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом Алейхема (біля ринку «Юність»), Повітрофлотський шляхопровід, міст пішохідний на просп. Броварському біля птахофабрики.

    Завдяки середнім ремонтам дорожники відмовляються від ямкового. Такі оновлення дозволяють відтермінувати проведення капітального ремонту.

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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