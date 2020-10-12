Дорожники відзвітували про середній ремонт автошляхів Києва (фото)



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Фото: Київавтодор

З початку цього року виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах

У Києві дорожній сезон 2020 року виявився успішним на середні ремонти. Завдяки зекономленим коштам через аномально теплий попередній осінньо-зимовий період бюджетні видатки спрямували на оновлення доріг і штучних споруд столиці. Про це повідомив в. о. генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Федоренко.

«Із початку цього року виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах. Зміни помітні у всіх районах міста. На завершальних етапах ремонт вулиці Якуба Коласа, проспекту Лобановського, вул. Бойчука. Більшу частину робіт виконали і на вул. Академіка Білецького, де в рамках середнього ремонту облаштувати антикишені, підвищений пішохідний перехід, велосмугу і офіційні місця для паркування», – розповів він.

Загалом роботи тривають на 27 об’єктах, ще на 5 – розпочнуться найближчим часом.

Окрім заміни дорожнього покриття і тротуарів, у рамках середніх ремонтів оновлюють і штучні споруди.

Середнім ремонтом передбачено оновити 14 споруд. На 11 об’єктах роботи уже виконано. Ще на 3 – завершальні етапи: шляхопровід на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом Алейхема (біля ринку «Юність»), Повітрофлотський шляхопровід, міст пішохідний на просп. Броварському біля птахофабрики.

Завдяки середнім ремонтам дорожники відмовляються від ямкового. Такі оновлення дозволяють відтермінувати проведення капітального ремонту.