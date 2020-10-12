На трасі під Києвом розпочалося будівництво розв’язки



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Передбачається часткове перекриття проїжджої частини

Через будівництво на трасі Київ – Ковель спостерігаються значні затори

Розпочалося будівництво транспортної розв‘язки на дорозі М-07 Київ – Ковель – КПП «Ягодин» (поворот на Гостомель). в одному рівні на трасі М-07 Київ - Ковель км 24+050.

Як інформує Укравтодор, будується кільцева розв’язка в одному рівні кільцевого типу з середнім діаметром центрального острівця.

Через перекриття дороги на час будівництва рух з Гостомеля, Бучі та Ворзеля до Києва значно ускладнено. На вихідних спостерігалися значні затори.

11 жовтня Бучі працювала Служба автомобільних доріг у Київській області, 12 жовтня на місці будівництва буде проведена робоча нарада для напрацювання рішень із полегшення руху трасою міжнародного значення.

При плануванні поїздок водіям радять користуватися дорогою на Київ через Ірпінь. А саме – дорогою Т-10-01 Ворзель – Забуччя і далі на Київ через трасу М-06 Київ – Чоп.