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    Новини

    На трасі під Києвом розпочалося будівництво розв’язки

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    <p>Передбачається часткове перекриття проїжджої частини</p> - На трасі під Києвом розпочалося будівництво розв’язки

    Передбачається часткове перекриття проїжджої частини

    Через будівництво на трасі Київ – Ковель спостерігаються значні затори

    Розпочалося будівництво транспортної розв‘язки на дорозі М-07 Київ – Ковель – КПП «Ягодин» (поворот на Гостомель). в одному рівні на трасі М-07 Київ - Ковель км 24+050.

    Як інформує Укравтодор, будується кільцева розв’язка в одному рівні кільцевого типу з середнім діаметром центрального острівця.

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    Через перекриття дороги на час будівництва рух з Гостомеля, Бучі та Ворзеля до Києва значно ускладнено. На вихідних спостерігалися значні затори.

    11 жовтня Бучі працювала Служба автомобільних доріг у Київській області, 12 жовтня на місці будівництва буде проведена робоча нарада для напрацювання рішень із полегшення руху трасою міжнародного значення.

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    При плануванні поїздок водіям радять користуватися дорогою на Київ через Ірпінь. А саме – дорогою Т-10-01 Ворзель – Забуччя і далі на Київ через трасу М-06 Київ – Чоп.

    дороги будівництво Київщина Укравтодор Київавтодор
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