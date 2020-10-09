На проспекті Бандери знову не проїхати: що там відбувається (фото)



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Розпочався ремонт проспекту Бандери між вул. Олени Теліги і залізничною станцією «Зеніт» Фото: Департамент транспортної інфраструктури

Ремонтні роботи триватимуть до 20 жовтня

На проспекті Степана Бандери в Києві розпочався другий етап капітального ремонту. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

Після завершення капітального ремонту ділянки між Північним мостом і просп. Оболонським, роботи розпочали на наступній частині - між вул. Олени Теліги і залізничною станцією «Зеніт». Роботи на цій ділянці триватимуть до 20 жовтня.

Зараз триває фрезерування асфальтового покриття. «В ході ремонту оновимо систему зливової каналізації та встелимо сучасне асфальтове покриття. Також збудуємо велодоріжки і тротуари з тактильними смугами», - розповів Осипов.

Нагадаємо, що в рамках першого етапу капітального ремонту проспекту Степана Бандери відремонтували 2,4 км магістралі: оновили піщано-щебеневу подушку, влаштували 3 шари асфальтового покриття на площі 71,9 тис. кв. м, організували велодоріжки й оновили тротуари. Також капітально відремонтували шляхопровід на перетині проспектів Степана Бандери і Героїв Сталінграда.

Як повідомлялося, 6 жовтня мер Києва Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.