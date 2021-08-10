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    Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)

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    Серйозно забруднено слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі - Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)
    Серйозно забруднено слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі
    Фото: КМДА

    Столична влада вимагає розслідувати рекламні зйомки в історичному центрі Києва, що проводились без жодних дозволів

    10 серпня зранку в історичному центрі столиці, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони.

    Столична влада заявляє, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Зазначається, що спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз.

    Також значно забруднено слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі.

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    Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)
    Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)
    Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)
    Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)
    Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)

    Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

    Як повідомлялося, на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

    На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин.

    Кияни обурені таким дійством в історичному місці Києва.

    Теги: Київ автомобіль розслідування кияни влада Вадим Кириленко
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    Дрифтінг на Софійський площі. Столична влада звернулась до поліції (фото)