У Києві автомобіль пробив відбійник і вилетів з дороги (відео)

Наслідки серйозної ДТП наразі невідомі

У ніч на 10 серпня на Кільцевій дорозі в Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилась поблизу ТЦ «Апрель».

Водій Volkswagen на швидкості пробив відбійник та вилетів з дороги.

Інформація про причини та наслідки ДТП уточнюється.

Як повідомлялося, 2 серпня на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

5 серпня у с. Дударків, що під Києвом, водій автомобіля Skoda Fabia не впорався з керуванням, автівка зіткнулася з бетонною огорожею. Водій загинув на місці.