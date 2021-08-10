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    У Києві автомобіль пробив відбійник і вилетів з дороги (відео)

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    Автомобіль вилетів із проїжджої частини дороги - У Києві автомобіль пробив відбійник і вилетів з дороги (відео)
    Автомобіль вилетів із проїжджої частини дороги
    Фото: скріншот із відео

    Наслідки серйозної ДТП наразі невідомі

    У ніч на 10 серпня на Кільцевій дорозі в Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилась поблизу ТЦ «Апрель».

    Водій Volkswagen на швидкості пробив відбійник та вилетів з дороги.

    Інформація про причини та наслідки ДТП уточнюється.

    Як повідомлялося, 2 серпня на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

    5 серпня у с. Дударків, що під Києвом, водій автомобіля Skoda Fabia не впорався з керуванням, автівка зіткнулася з бетонною огорожею. Водій загинув на місці.

    Теги: ДТП Київ дороги водій автомобіль
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    У Києві автомобіль пробив відбійник і вилетів з дороги (відео)