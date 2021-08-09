У Києві автомобіль влетів у квітковий кіоск на зупинці (відео)

Автомобіль врізався у МАФ на зупинці транспорту

Інформації про постраждалих наразі немає

У понеділок, 9 серпня, на бульварі Перова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилась у напрямку ТЦ «Квадрат». Водій Volkswagen не впорався з керуванням, вилетів з дороги і протаранив квітковий кіоск на зупинці громадського транспорту.

Інформація про причини ДТП і постраждалих уточнюється.

На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у листопаді минулого року на Окружній дорозі в Києві водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. Внаслідок ДТП двоє жінок загинули, а двоє отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно водій автомобіля служби таксі Uber. Таксисту загрожує до десяти років позбавлення волі.