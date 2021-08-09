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    У Києві автомобіль влетів у квітковий кіоск на зупинці (відео)

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    Автомобіль врізався у МАФ на зупинці транспорту - У Києві автомобіль влетів у квітковий кіоск на зупинці (відео)
    Автомобіль врізався у МАФ на зупинці транспорту
    Фото: скріншот із відео

    Інформації про постраждалих наразі немає

    У понеділок, 9 серпня, на бульварі Перова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилась у напрямку ТЦ «Квадрат». Водій Volkswagen не впорався з керуванням, вилетів з дороги і протаранив квітковий кіоск на зупинці громадського транспорту.

    Інформація про причини ДТП і постраждалих уточнюється.

    На місці працюють правоохоронці.

    Нагадаємо, у листопаді минулого року на Окружній дорозі в Києві водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. Внаслідок ДТП двоє жінок загинули, а двоє отримали тілесні ушкодження.

    Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно водій автомобіля служби таксі Uber. Таксисту загрожує до десяти років позбавлення волі.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль МАФи
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    У Києві автомобіль влетів у квітковий кіоск на зупинці (відео)