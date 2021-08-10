На Софійській площі два автогонщики влаштували дрифтінг (фото)

На бруківці лишаються чорні сліди від шин

Кияни обурені дійством на Софійській площі

У вівторок, 10 серпня, вранці на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

«Що це було?» – написав він у дописі до відео.

На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі, навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин.

У коментарях під дописом користувачі соцмережі висловлюють припущення, що відбуваються якісь зйомки, оскільки двоє осіб знімають дрифтінг автівок на відеокамеру.

Скріншот коментарі під дописом Вадима Кириленка

Як повідомлялося, у військовому параді, який відбудеться у Києві 24 серпня на честь Дня Незалежності, візьмуть участь нові українські бронеавтомобілі.