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    На Софійській площі два автогонщики влаштували дрифтінг (фото)

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    На бруківці лишаються чорні сліди від шин - На Софійській площі два автогонщики влаштували дрифтінг (фото)
    На бруківці лишаються чорні сліди від шин
    Фото: скріншот із відео

    Кияни обурені дійством на Софійській площі

    У вівторок, 10 серпня, вранці на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

    «Що це було?» – написав він у дописі до відео.

    На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі, навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин.

    У коментарях під дописом користувачі соцмережі висловлюють припущення, що відбуваються якісь зйомки, оскільки двоє осіб знімають дрифтінг автівок на відеокамеру.

    Скріншот коментарі під дописом Вадима Кириленка
    Скріншот коментарі під дописом Вадима Кириленка

    Як повідомлялося, у військовому параді, який відбудеться у Києві 24 серпня на честь Дня Незалежності, візьмуть участь нові українські бронеавтомобілі.

    Теги: Київ автомобіль кияни Вадим Кириленко
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    На Софійській площі два автогонщики влаштували дрифтінг (фото)