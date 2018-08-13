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    Друга смерть через падіння з вікна: Жінка впала з 11-го поверху на дах столичного ресторану

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    Жінка впала з 11-го поверху - Друга смерть через падіння з вікна: Жінка впала з 11-го поверху на дах столичного ресторану
    Фото: kiev.informator.ua
    Жінка впала з 11-го поверху

    Дівчина швидше за все знаходилася під впливом наркотиків або алкоголю

    У понеділок, 13 серпня, з 11 поверху будинку за адресою вулиця Златоустівська, 44/22 викинулася молода жінка. Вона впала на навіс ресторану «Танукі», який розташований на першому поверсі.

    Дівчина викинулася близько 14:00.

    За словами медиків, жінці до 30 років. На даний момент невідомо, з яких причин вона зробила цей вчинок. Також в «швидкій» додали, що дівчина швидше за все знаходилася під впливом наркотиків або алкоголю.

    На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, слідчо оперативна група і «швидка». Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, що в понеділок, 13 серпня, в Києві на проспекті Перемоги жінка викинулася з балкона 18 поверху. Падаючи, вона зачепила кондиціонер, встановлений на 6 поверсі.

    У неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 голий чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.

    Джерело: Інформатор

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