Друга смерть через падіння з вікна: Жінка впала з 11-го поверху на дах столичного ресторану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kiev.informator.ua Жінка впала з 11-го поверху

Дівчина швидше за все знаходилася під впливом наркотиків або алкоголю

У понеділок, 13 серпня, з 11 поверху будинку за адресою вулиця Златоустівська, 44/22 викинулася молода жінка. Вона впала на навіс ресторану «Танукі», який розташований на першому поверсі.

Дівчина викинулася близько 14:00.

За словами медиків, жінці до 30 років. На даний момент невідомо, з яких причин вона зробила цей вчинок. Також в «швидкій» додали, що дівчина швидше за все знаходилася під впливом наркотиків або алкоголю.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, слідчо оперативна група і «швидка». Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, що в понеділок, 13 серпня, в Києві на проспекті Перемоги жінка викинулася з балкона 18 поверху. Падаючи, вона зачепила кондиціонер, встановлений на 6 поверсі.

У неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 голий чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.

Джерело: Інформатор