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    Поліція оприлюднила схему перекриття руху в Києві через марафон

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    <span>Київський міжнародний марафон Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеться в Києві 5-6 жовтня</span> - Поліція оприлюднила схему перекриття руху в Києві через марафон
    Київський міжнародний марафон Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеться в Києві 5-6 жовтня

    Рух у центрі Києва буде обмежено з вечора 4 жовтня до 22:00 6 жовтня

    Патрульна поліція Києва оприлюднила схему перекриття дорожнього руху у столиці 5 жовтня у зв’язку з проведенням Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

    У зв’язку з підготовчими роботами в районі Софійської площі з 21:00 4 жовтня до 22:00 6 жовтня буде обмежений рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

    Крім цього, з 5:00 5 жовтня до 22:00 6 жовтня для проїзду будуть обмежені вулиці Трьохсвятительська та Володимирська (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської).

    На інших ділянках рух буде обмежуватись і поновлюватись в ході проведення забігу.

    5 жовтня обмежать рух на:

    • вулиці Великій Васильківській (від Бессарабської площі до вул. Коновальця) – з 13:00 до 16:30
    • вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності) – з 13:00 до 17:50
    • вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 12:00 до 17:50
    • вулиці Великій Житомирській (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 12:00 до 17:50
    • вулиці Володимирській (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – з 13:00 до 17:50
    • бульварі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 13:00 до 17:50
    • вулиці Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 13:00 до 17:50.
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    Як повідомлялося, цими вихідними, 5 та 6 жовтня, у столиці триватиме масштабне спортивне свято світового рівня – 10-й Київський міжнародний марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon).

    За інформацією організаторів, компанії Run Ukraine, участь у марафоні візьмуть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекриватимуть рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.

    Київ марафон дороги поліція транспорт Хрещатик
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