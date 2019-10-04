Поліція оприлюднила схему перекриття руху в Києві через марафон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київський міжнародний марафон Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеться в Києві 5-6 жовтня

Рух у центрі Києва буде обмежено з вечора 4 жовтня до 22:00 6 жовтня

Патрульна поліція Києва оприлюднила схему перекриття дорожнього руху у столиці 5 жовтня у зв’язку з проведенням Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

У зв’язку з підготовчими роботами в районі Софійської площі з 21:00 4 жовтня до 22:00 6 жовтня буде обмежений рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Крім цього, з 5:00 5 жовтня до 22:00 6 жовтня для проїзду будуть обмежені вулиці Трьохсвятительська та Володимирська (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської).

На інших ділянках рух буде обмежуватись і поновлюватись в ході проведення забігу.

5 жовтня обмежать рух на:

вулиці Великій Васильківській (від Бессарабської площі до вул. Коновальця) – з 13:00 до 16:30

вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності) – з 13:00 до 17:50

вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 12:00 до 17:50

вулиці Великій Житомирській (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 12:00 до 17:50

вулиці Володимирській (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – з 13:00 до 17:50

бульварі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 13:00 до 17:50

вулиці Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 13:00 до 17:50.

Як повідомлялося, цими вихідними, 5 та 6 жовтня, у столиці триватиме масштабне спортивне свято світового рівня – 10-й Київський міжнародний марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon).

За інформацією організаторів, компанії Run Ukraine, участь у марафоні візьмуть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекриватимуть рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.