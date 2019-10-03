У вихідні в Києві перекриють близько 40 вулиць і три мости (список, схеми)



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5 і 6 жовтня у Києві триватиме Wizz Air Kyiv City Marathon Фото: УНІАН

Рух почнуть перекривати із вечора п’ятниці і завершать увечері в неділю

Цими вихідними, 5 та 6 жовтня, у столиці триватиме масштабне спортивне свято світового рівня – 10-й Київський міжнародний марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon).

За інформацією організаторів, компанії Run Ukraine, участь у марафоні візьмуть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекриватимуть рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.

Повний перелік перекритих вулиць на 4, 5, 6 жовтня дивіться тут.

Також змінить режим руху і громадський транспорт.

Рух почнуть перекривати із вечора п’ятниці, 4 жовтня, і завершать увечері 6 жовтня.

Обмежувати і поновлювати рух іншими вулицями Києва під час марафону будуть поступово.

Усю трасу розбито на умовні «ділянки», рух транспорту на яких буде відновлюватися одразу після того, як бігуни їх подолають.

Карти маршрутів забігів можна переглянути тут.

Як зазначили організатори, за потреби на трасу марафону буде допущений спецтранспорт: автомобілі поліції, швидкої, пожежної та газової служб, а також служби ліфтів.

Рух усіх видів транспорту заборонять під час монтажу та демонтажу сценічних конструкцій:

із 21:00 4 жовтня до 08:00 6 жовтня – на проїзді Володимирському (від вулиці Володимирської до вулиць Великої Житомирської, Михайлівської), площі Михайлівській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Трьохсвятительської), площі Софійській (від вулиці Володимирської), вулиці Малій Житомирській (від провулку Михайлівського), вулиці Алли Тарасової (від провулку Михайлівського);

– на проїзді Володимирському (від вулиці Володимирської до вулиць Великої Житомирської, Михайлівської), площі Михайлівській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Трьохсвятительської), площі Софійській (від вулиці Володимирської), вулиці Малій Житомирській (від провулку Михайлівського), вулиці Алли Тарасової (від провулку Михайлівського); із 05:00 5 жовтня до 08:00 6 жовтня, із 16:00 до 22:00 6 жовтня – на вулиці Трьохсвятительській (від вулиці Хрещатик), вулиці Володимирській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської).

Як повідомлялося, у Києві розвісили повідомлення про перекриття доріг у зв'язку з проведенням марафону.