Як зміниться робота громадського транспорту на час марафону в Києві
Призупиниться рух деяких маршрутів автобусів та трамваїв
Цими вихідними в столиці триватиме масштабне спортивне свято – 10-й Київський міжнародний марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon), під час якого із вечора 4 жовтня до вечора 6 жовтня в центрі міста перекриють рух транспорту.
Передбачено також зміни роботи пасажирського наземного транспорту, повідомили у КП «Київпастранс».
На час монтажу та демонтажу конструкцій і обладнання для проведення марафону із 21:00 4 жовтня до 08:00 6 жовтня та з 16:00 до 22:00 6 жовтня організовано роботу:
- тролейбусів маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м «Лук’янівська»;
- тролейбусів маршруту №№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
На час проведення забігу на дистанцію 10 км 5 жовтня з 13:00 до 18:10 курсуватимуть:
- автобуси маршруту № 114 – на ділянках від вул. Милославської до Європейської площі та від залізничного вокзалу «Центральний» – далі вул. Петлюри – б-р Т. Шевченка – вул. Леонтовича – у зворотному напрямку за тією ж схемою;
- автобуси маршруту № 24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;
- тролейбуси маршруту № 3 – від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;
- тролейбуси маршруту № 5 – від вул. Білицької до ст. м «Нивки»;
- тролейбуси маршруту № 7 – від вул. Чорнобильської до ст. м «Нивки»;
- тролейбуси маршруту № 8 – від. вул. Смілянської до залізничного вокзалу «Південний»;
- тролейбуси маршруту № 9 – від Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) до залізничного вокзалу «Південний»;
- тролейбуси маршруту № 12 – від ст. м «Васильківська» до ст. м «Либідська»;
- тролейбуси маршруту № 14 – від Ботанічного саду до ст. м «Палац Спорту»;
- тролейбуси маршруту № 17 – від площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;
- тролейбуси маршруту №№ 40, 40-К – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);
- автобуси маршруту № 2 – від вул. Булгакова до ст. м «Берестейська»;
- автобуси маршруту №5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;
- автобуси маршруту № 20 – від ж/м Корчувате до ст. м «Либідська»;
- автобуси маршруту № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;
- автобуси маршруту № 118 – від ст. м «Чернігівська» до залізничного вокзалу «Центральний».
6 жовтня із 08:00 до 16:00 тимчасово призупинять рух автобусів маршрутів №№ 5, 24, 55, 118 і трамваїв маршрутів №№14, 15, 18 та організують рух:
- автобусів маршруту № 20 – від житлового масиву Корчувате до ст. м «Либідська»;
- автобусів маршруту № 51 – від ст. м «Червоний Хутір» до ст. м «Чернігівська»;
- автобусів маршруту № 53 – від Рибальского півострова до ст. м «Тараса Шевченка»;
- автобусів маршруту № 62 – від Ботанічного саду до ст. м «Арсенальна»;
- автобусів маршруту № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;
- автобусів маршруту № 72 – від просп. Свободи до ст. м «Тараса Шевченка»;
- автобусів маршруту № 114 – від вул. Милославської до зал. ст. «Зеніт»;
- автобусів маршруту № 115 – від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м «Чернігівська»;
- автобусів маршруту № 119 – від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбусів маршруту № 3 – від залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;
- тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 19-Д – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18, 19, 33 – відповідно від Мінського масиву, вул. Академіка Туполєва, вул. Сошенка та вул. Ольжича до ст. м «Лук’янівська»;
- тролейбусів маршруту № 9 – від аеропорту «Київ» до залізничного вокзалу «Південний»;
- тролейбусів маршруту № 12 – від ст. м «Васильківська» до ст. м «Либідська»;
- тролейбусів маршруту № 14 – від Ботанічного саду до ст. м «Палац Спорту»;
- тролейбусів маршруту № 38 – від ст. м «Видубичі» до б-р. Лесі Українки (вул. Новогоспітальної);
- тролейбусів маршруту № 40 – від вул. Кадетський гай до залізничного масиву (вул. Волгоградська);
- тролейбусів маршруту № 43 – від Кібернетичного центру до ст. м «Либідська»;
- тролейбусів маршруту № 50 – від вул. Милославської до Дарницької площі;
- трамваїв маршруту № 12 – від Пущі-Водиці до Подільского ТРЕД;
- трамваїв маршруту № 16 – від ст. м «Героїв Дніпра» до Подільского ТРЕД;
- трамваїв маршруту № 19 – від площі Тараса Шевченка до Подільского ТРЕД;
- тролейбусів маршрутів №№ 30, 30-К, 31, 47 – від вул. Милославської до ст. м «Дарниця».
Нагадаємо, що почнуть перекривати деякі вулиці з вечора п’ятниці, 4 жовтня. Також обмежать рух і на трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.
За інформацією організаторів, компанії Run Ukraine, участь у марафоні візьмуть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекриватимуть рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.