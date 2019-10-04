Як зміниться робота громадського транспорту на час марафону в Києві



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Призупиниться рух деяких маршрутів автобусів та трамваїв

Цими вихідними в столиці триватиме масштабне спортивне свято – 10-й Київський міжнародний марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon), під час якого із вечора 4 жовтня до вечора 6 жовтня в центрі міста перекриють рух транспорту.

Передбачено також зміни роботи пасажирського наземного транспорту, повідомили у КП «Київпастранс».

На час монтажу та демонтажу конструкцій і обладнання для проведення марафону із 21:00 4 жовтня до 08:00 6 жовтня та з 16:00 до 22:00 6 жовтня організовано роботу:

тролейбусів маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м «Лук’янівська»;

– від Мінського масиву до ст. м «Лук’янівська»; тролейбусів маршруту №№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

На час проведення забігу на дистанцію 10 км 5 жовтня з 13:00 до 18:10 курсуватимуть:

автобуси маршруту № 114 – на ділянках від вул. Милославської до Європейської площі та від залізничного вокзалу «Центральний» – далі вул. Петлюри – б-р Т. Шевченка – вул. Леонтовича – у зворотному напрямку за тією ж схемою;

– на ділянках від вул. Милославської до Європейської площі та від залізничного вокзалу «Центральний» – далі вул. Петлюри – б-р Т. Шевченка – вул. Леонтовича – у зворотному напрямку за тією ж схемою; автобуси маршруту № 24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

– від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі; тролейбуси маршруту № 3 – від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

– від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбуси маршруту № 5 – від вул. Білицької до ст. м «Нивки»;

– від вул. Білицької до ст. м «Нивки»; тролейбуси маршруту № 7 – від вул. Чорнобильської до ст. м «Нивки»;

– від вул. Чорнобильської до ст. м «Нивки»; тролейбуси маршруту № 8 – від. вул. Смілянської до залізничного вокзалу «Південний»;

– від. вул. Смілянської до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбуси маршруту № 9 – від Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) до залізничного вокзалу «Південний»;

– від Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбуси маршруту № 12 – від ст. м «Васильківська» до ст. м «Либідська»;

– від ст. м «Васильківська» до ст. м «Либідська»; тролейбуси маршруту № 14 – від Ботанічного саду до ст. м «Палац Спорту»;

– від Ботанічного саду до ст. м «Палац Спорту»; тролейбуси маршруту № 17 – від площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;

– від площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбуси маршруту №№ 40, 40-К – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

– від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив); автобуси маршруту № 2 – від вул. Булгакова до ст. м «Берестейська»;

– від вул. Булгакова до ст. м «Берестейська»; автобуси маршруту № 5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської; автобуси маршруту № 20 – від ж/м Корчувате до ст. м «Либідська»;

– від ж/м Корчувате до ст. м «Либідська»; автобуси маршруту № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

– від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»; автобуси маршруту № 118 – від ст. м «Чернігівська» до залізничного вокзалу «Центральний».

6 жовтня із 08:00 до 16:00 тимчасово призупинять рух автобусів маршрутів №№ 5, 24, 55, 118 і трамваїв маршрутів №№14, 15, 18 та організують рух:

автобусів маршруту № 20 – від житлового масиву Корчувате до ст. м «Либідська»;

– від житлового масиву Корчувате до ст. м «Либідська»; автобусів маршруту № 51 – від ст. м «Червоний Хутір» до ст. м «Чернігівська»;

– від ст. м «Червоний Хутір» до ст. м «Чернігівська»; автобусів маршруту № 53 – від Рибальского півострова до ст. м «Тараса Шевченка»;

– від Рибальского півострова до ст. м «Тараса Шевченка»; автобусів маршруту № 62 – від Ботанічного саду до ст. м «Арсенальна»;

– від Ботанічного саду до ст. м «Арсенальна»; автобусів маршруту № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

– від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»; автобусів маршруту № 72 – від просп. Свободи до ст. м «Тараса Шевченка»;

– від просп. Свободи до ст. м «Тараса Шевченка»; автобусів маршруту № 114 – від вул. Милославської до зал. ст. «Зеніт»;

– від вул. Милославської до зал. ст. «Зеніт»; автобусів маршруту № 115 – від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м «Чернігівська»;

– від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м «Чернігівська»; автобусів маршруту № 119 – від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;

– від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбусів маршруту № 3 – від залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

– від залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 19-Д – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу;

– відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18, 19, 33 – відповідно від Мінського масиву, вул. Академіка Туполєва, вул. Сошенка та вул. Ольжича до ст. м «Лук’янівська»;

– відповідно від Мінського масиву, вул. Академіка Туполєва, вул. Сошенка та вул. Ольжича до ст. м «Лук’янівська»; тролейбусів маршруту № 9 – від аеропорту «Київ» до залізничного вокзалу «Південний»;

– від аеропорту «Київ» до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбусів маршруту № 12 – від ст. м «Васильківська» до ст. м «Либідська»;

– від ст. м «Васильківська» до ст. м «Либідська»; тролейбусів маршруту № 14 – від Ботанічного саду до ст. м «Палац Спорту»;

– від Ботанічного саду до ст. м «Палац Спорту»; тролейбусів маршруту № 38 – від ст. м «Видубичі» до б-р. Лесі Українки (вул. Новогоспітальної);

– від ст. м «Видубичі» до б-р. Лесі Українки (вул. Новогоспітальної); тролейбусів маршруту № 40 – від вул. Кадетський гай до залізничного масиву (вул. Волгоградська);

– від вул. Кадетський гай до залізничного масиву (вул. Волгоградська); тролейбусів маршруту № 43 – від Кібернетичного центру до ст. м «Либідська»;

– від Кібернетичного центру до ст. м «Либідська»; тролейбусів маршруту № 50 – від вул. Милославської до Дарницької площі;

– від вул. Милославської до Дарницької площі; трамваїв маршруту № 12 – від Пущі-Водиці до Подільского ТРЕД;

– від Пущі-Водиці до Подільского ТРЕД; трамваїв маршруту № 16 – від ст. м «Героїв Дніпра» до Подільского ТРЕД;

– від ст. м «Героїв Дніпра» до Подільского ТРЕД; трамваїв маршруту № 19 – від площі Тараса Шевченка до Подільского ТРЕД;

– від площі Тараса Шевченка до Подільского ТРЕД; тролейбусів маршрутів №№ 30, 30-К, 31, 47 – від вул. Милославської до ст. м «Дарниця».

Нагадаємо, що почнуть перекривати деякі вулиці з вечора п’ятниці, 4 жовтня. Також обмежать рух і на трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.

За інформацією організаторів, компанії Run Ukraine, участь у марафоні візьмуть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекриватимуть рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.