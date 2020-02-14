ДТП на Подолі: в аварії постраждали шість осіб (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв Фото: Київ оперативний

Поліція повідомила нові деталі ДТП на трамвайних коліях на вулиці Кирилівській

Поліція встановлює обставини автопригоди, яка сталася у четвер, 13 лютого, на вулиці Кирилівській на столичному Подолі.

Внаслідок зіткнення автомобіля Audi та маршрутки травми різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб, серед яких – вагітна жінка. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Вчора близько 21-ї години до Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кирилівській сталася дорожньо-транспортна пригода. За викликом негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна главку поліції», - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Внаслідок події троє пасажирів громадського транспорту, водій іномарки та двоє його пасажирів, серед яких вагітна жінка, отримали травми різного ступеня тяжкості і їх госпіталізували до лікарні.

Згідно з даними проведеного тесту, 28-річний водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Механізм та причини автопригоди будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій.

Як повідомлялося, 13 лютого на перехресті вулиць Кирилівської та Хвойки сталася серйозна ДТП за участі автомобіля Audi та маршрутного автобуса №587. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.