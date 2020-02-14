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    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)

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    В Audi серйозне пошкодження задньої частини, у маршрутки - передньої - На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    В Audi серйозне пошкодження задньої частини, у маршрутки - передньої
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП постраждали четверо людей, в тому числі вагітна жінка

    У четвер, 13 лютого, близько 21:30 на перехресті вулиць Кирилівської та Хвойки сталася серйозна ДТП за участі автомобіля Audi та маршрутного автобуса №587.

    Аварія трапилася на трамвайних коліях.

    Внаслідок ДТП серйозно травмувалися четверо осіб, серед яких і вагітна жінка, яка знаходилася в Audi, повідомляє «Київ оперативний».

    В Audi пошкодження задньої частини, а у маршрутки - передньої. Водій маршрутки запевняє, що такі ушкодження автомобілі зазнали внаслідок того, що Audi виїхав на зустрічну смугу, щоб об’їхати трамвай, де виходили люди. Потім водій Audi побачив маршрутку і почав крутити кермо, від чого його занесло задньою частиною у маршрутку.

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    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)
    На трамвайних коліях у Києві зіткнулися маршрутка та Audi (фото, відео)

    Свідки кажуть, що водій Audi перебував у стані сильного алкогольного спяніння.

    Через ДТП рух трамваїв було заблоковано, пасажирам довелося йти пішки.

    Слідчі поліції встановлюють причини ДТП.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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