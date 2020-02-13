За добу у Києві сталося понад 130 ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті ДТП постраждали четверо людей

За минулу добу, 12 лютого, в Києві сталося 132 дорожньо-транспортні пригоди.

Такі дані Патрульної поліції Києва оприлюднив Центр організації дорожнього руху.

Згідно з цими даними, четверо людей постраждали: двоє пішоходів, один водій та один пасажир.





Нагадаємо, 11 лютого близько 22-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу станції метро «Нивки»: автомобіль здійснив наїзд на відбійник. Водія з травмами медики госпіталізували до лікарні.

11 лютого ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.