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    Новини

    За добу у Києві сталося понад 130 ДТП

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    За добу у Києві сталося понад 130 ДТП

    В результаті ДТП постраждали четверо людей

    За минулу добу, 12 лютого, в Києві сталося 132 дорожньо-транспортні пригоди.

    Такі дані Патрульної поліції Києва оприлюднив Центр організації дорожнього руху.

    Згідно з цими даними, четверо людей постраждали: двоє пішоходів, один водій та один пасажир.


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    Нагадаємо, 11 лютого близько 22-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу станції метро «Нивки»: автомобіль здійснив наїзд на відбійник. Водія з травмами медики госпіталізували до лікарні.

    11 лютого ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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