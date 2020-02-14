Російська монахиня збила сім'ю і втекла зі словами «У мене теж є діти»



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Постраждалі - мати і дві дочки - йшли по узбіччю з дитячого садка

У Калузькій області 33-річна жінка збила на автомобілі двох дівчаток і їх матір, а потім поїхала з місця події, залишивши потерпілих.

Про це повідомив портал «Провінція.ру».

Інцидент стався 12 лютого поблизу села Дворци Дзержинського району Калузької області.

За кермом автомобіля перебувала монахиня. За іншими даними, вона була матушкою - дружиною священика Російської православної церкви.

Постраждалі - мати і дві дочки - йшли по узбіччю з дитячого садка.

В результаті наїзду сім'ю відкинуло в кювет. Автомобілістка зупинилася, подивилася на відкинутих в кювет пішоходів і поїхала зі словами, що її вдома теж чекають власні діти.

Старша дівчинка десяти років отримала компресійний перелом хребта та госпіталізована в Калузьку обласну лікарню. За фактом події проводиться перевірка, особу автомобілістки вже встановлена.