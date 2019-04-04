  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дві вулиці Києва на день залишилися без води (адреси)

    • Розсилка
    Дві вулиці Києва на день залишилися без води (адреси)

    На мережі водопостачання проводяться планові ремонтні роботи

    У четвер, 4 квітня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це попередив «Київводоканал».

    Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 8.00 до 20.00

    • всі будинки по вул. Новопольовій, починаючи від вул. Героїв Севастополя до перетину з вул. Чернишевського;

    з 8.00 до 6.00 5 квітня

    • вул. Підлісна,1, 2, 3, 4, 5, 6;

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ