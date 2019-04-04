Дві вулиці Києва на день залишилися без води (адреси)



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На мережі водопостачання проводяться планові ремонтні роботи

У четвер, 4 квітня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це попередив «Київводоканал».

Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 8.00 до 20.00

всі будинки по вул. Новопольовій, починаючи від вул. Героїв Севастополя до перетину з вул. Чернишевського;

з 8.00 до 6.00 5 квітня

вул. Підлісна,1, 2, 3, 4, 5, 6;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.