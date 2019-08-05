Двоє іноземців і четверо киян шукали пригод у зоні ЧАЕС (фото)



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У зоні ЧАЕС затримано 37-річного громадянина Республіки Ірландія та 44-річну громадянку Литовської Республіки Фото: Нацполіція

Дві групи любителів екстремального туризму незаконно перебували в Чорнобильській зоні

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС правоохоронці виявили та затримали дві групи любителів екстремального туризму.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, першу групу з чотирьох молодих людей було виявлено у відселеному смт Поліське. Всі четверо кияни 21-го, 22-х, 25-ти та 29-ти років.

Друга група була виявлена та затримана на контрольно-перепускному пункті «Дитятки». Порушниками виявилися двоє іноземних громадян: 37-річний громадянин Республіки Ірландія та 44-річна громадянка Литовської Республіки.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та повідомлено Державну міграційну службу щодо скорочення терміну перебування іноземних громадян на території України.