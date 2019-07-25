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    Новини

    У Чорнобильській зоні затримали збирачів чорниці (фото)

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    Поліцейські завадили збирачам ягід винести за периметр зони ЧАЕС 21 кг чорниці - У Чорнобильській зоні затримали збирачів чорниці (фото)
    Поліцейські завадили збирачам ягід винести за периметр зони ЧАЕС 21 кг чорниці
    Фото: Нацполіція

    Хлопець і жінка незаконно проникли на відчужену територію зони ЧАЕС

    Під час патрулювання зони ЧАЕС працівники поліції спільно з військовослужбовцями прикордонної служби України виявили поблизу відселеного села Ясен двох порушників радіаційної безпеки.

    Жителі Поліського району, 18-річний хлопець та 41-річна жінка, незаконно проникли на відчужену територію зони ЧАЕС з метою збирання чорниці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Працівники поліції вилучили у громадян ємкості та лісові ягоди загальною масою 21 кг.

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    У Чорнобильській зоні затримали збирачів чорниці (фото)
    У Чорнобильській зоні затримали збирачів чорниці (фото)
    У Чорнобильській зоні затримали збирачів чорниці (фото)

    Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 461 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» КУпАП.

    Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на початку липня у зоні ЧАЕС затримано мешканку Рівненської області, яка зібрала 14 кг лісової ягоди для продажу.

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