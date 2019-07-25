У Чорнобильській зоні затримали збирачів чорниці (фото)



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Поліцейські завадили збирачам ягід винести за периметр зони ЧАЕС 21 кг чорниці Фото: Нацполіція

Хлопець і жінка незаконно проникли на відчужену територію зони ЧАЕС

Під час патрулювання зони ЧАЕС працівники поліції спільно з військовослужбовцями прикордонної служби України виявили поблизу відселеного села Ясен двох порушників радіаційної безпеки.

Жителі Поліського району, 18-річний хлопець та 41-річна жінка, незаконно проникли на відчужену територію зони ЧАЕС з метою збирання чорниці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Працівники поліції вилучили у громадян ємкості та лісові ягоди загальною масою 21 кг.

Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 461 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» КУпАП.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку липня у зоні ЧАЕС затримано мешканку Рівненської області, яка зібрала 14 кг лісової ягоди для продажу.