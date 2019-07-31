Розроблено водні маршрути відвідування зони ЧАЕС



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Нові водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження - її природу, вважають в агентстві з управління зоною відчуження

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції розробили водні маршрути відвідування по річках Прип’ять та Уж. Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

«На виконання Указу Президента України №512/2019 «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» ДАЗВ розроблено водні маршрути відвідування зони відчуження. У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП «Екоцентр» та ДП «ЦОТІЗ». Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип’ять та Уж», - йдеться в повідомленні.

Керівництво ДАЗВ зазначило, що розвиток нових форм відвідування Зони відчуження був проініційований туристичними операторами у зв’язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі п'ять років майже у 10 разів.

Окрім того, водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження — її природу, додали в агентстві.

«Усі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів. Всі поїздки мають здійснюватися із дотриманням вимог Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення». Наразі здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів», - вказали у ДАЗВ.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до зони ЧАЕС заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі «зеленого коридору» для туристів.