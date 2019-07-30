Поліція затримала у зоні ЧАЕС іноземців-сталкерів і збирачку ягід (фото)



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Поблизу відселеного с. Черевач поліцейські виявили сталкерів Фото: Нацполіція

Усі порушники незаконно проникли на територію зони відчуження

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поблизу відселеного с. Черевач поліцейські виявили шість сталкерів. Двоє з них – іноземці: 21-річний житель Франції та 24-річний житель Республіки Білорусь. Решта затриманих – мешканці Чернігівської області. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Усі порушники незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму, минаючі контрольно-перепускні пункти.

Кім того, поблизу відселеного с. Ясен поліція спільно з військовослужбовцями Нацгвардії затримали дівчину, яка нелегально збирала ягоди. У 25-річної жительки Іванківського району правоохоронці виявили близько 11 кг чорниці.

У відношенні всіх порушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справи сталкерів направлено до Іванківського районного суду Київської області, для прийняття рішення. Також, правоохоронці направили подання до ДМС про скорочення терміну перебування в Україні затриманим іноземцям.

На громадянку, яка збирала ягоди, відкрито кримінальне провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки». Санкція статті передбачає накладання штрафу від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.