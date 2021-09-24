Двоє іноземців обікрали відвідувача столичного ресторану (фото)

Зловмисники витягли з сумки відвідувача ресторану майже 9 тис. грн

Столичні оперативники затримали двох іноземців, які обікрали відвідувача ресторану на бульварі Лесі Українки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, під час відпрацювання території Печерського району співробітники оперативно-пошукового відділу столичного главку отримали інформацію про крадіжку в приміщенні ресторану. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Правоохоронці встановили, що під час спілкування потерпілого з товаришем у ресторані, двоє зловмисників сіли поряд та очікували на зручний момент, аби скоїти злочин.

«Один із порушників спостерігав, аби потерпілий не побачив дій його спільника, і подав «сигнал», коли можна скоїти крадіжку. Тож зловмисник непомітно витяг із сумки відвідувача майже 9 тис. грн. Ми затримали фігурантів одразу після вчинення злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – двоє іноземців, 1991 та 1992 років народження. Один із них раніше вже був судимий за аналогічний злочин», – розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Печерського управління поліції за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка за попередньою змовою групою осіб).

За процесуального погодження з місцевою окружною прокуратурою затриманим повідомлено про підозру та слідчі звернулись із клопотанням до суду про обрання запобіжних заходів.

Чоловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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