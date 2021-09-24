До будинку під Києвом вдерлися невідомі, зв’язали пенсіонерів і пограбували

70-річного пенсіонера та його дружину доставлено до лікарні

Четверо невідомих вночі вдерлися до приватного будинку жителів села Княжичі Броварського району, зв’язали господарів та заволоділи їхнім майном. Після скоєння нападу зловмисники зникли. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини.

70-річного пенсіонера та його дружину доставлено до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вживають усіх заходів для розшуку зловмисників.

Нагадаємо, 15 липня вночі у селі Русанів у Броварському районі троє невідомих вдерлися до будинку літнього подружжя, зв’язали господарів та, завдавши тілесних ушкоджень чоловіку, почали вимагати інформацію про те, де подружжя зберігає заощадження. Забравши гроші та ювелірні вироби, зловмисники втекли у невідомому напрямку. Після нападу невідомих 60-річний чоловік помер від серцевого нападу.

Також повідомлялося, що на Київщині перед судом постануть учасники озброєної банди. Злочинне угруповання, яке складалося з п’яти осіб, здійснювало напади на заможних мешканців Бучанського району. Лиходії за допомогою розпечених прасок змушували своїх жертв віддавати їм останні цінності, а також зловмисники викрадали транспортні засоби.