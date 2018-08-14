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    Екс-бійців «Торнадо» після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО

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    Омбудсмен Денісова зустрілася в Лук&rsquo;янівському СІЗО з екс-бійцями роти &laquo;Торнадо&raquo; - Екс-бійців «Торнадо» після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО
    Омбудсмен Денісова зустрілася в Лук’янівському СІЗО з екс-бійцями роти «Торнадо»

    екс-«торнадівці» подали заяви про захист прав до Офісу омбудсмена

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Лук’янівському СІЗО з бійцями розформованої роти «Торнадо» для перевірки обставин конфлікту, що стався біля установи 9 серпня.

    Про це Денісова повідомила у Facebook.

    «Як тільки зі ЗМІ стало відомо про події, які відбулися на території Лук’янівського СІЗО 9 серпня, представники Офісу Уповноваженого відразу поїхали на місце для з’ясування обставин та проведення перевірки, а також спостерігали за ситуацією всі інші дні», — написала вона.

    Омбудсмен зазначила, що екс-«торнадівці» подали заяви (про захист прав — ред.) до Офісу омбудсмена.

    «Ув’язнені мені повідомили, що їм потрібна медична допомога. Я звернулася до слідчих і ми домовилися, що вся необхідна медична допомога буде надана», — розповіла Денісова.

    Вона додала, що, зважаючи на скарги екс-«торнадівців» на медпрацівників СІЗО, допомогу їм надаватимуть лікарі від Київської  міської державної адміністрації.

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    Екс-бійців «Торнадо» після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО
    Екс-бійців «Торнадо» після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО
    Екс-бійців «Торнадо» після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО
    Екс-бійців «Торнадо» після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО

    Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

    Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

    Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.


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