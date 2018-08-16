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    Екс-нардеп Мірошниченко розповів подробиці ДТП

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    Екс-нардеп Мірошниченко розповів подробиці ДТП

    Мірошниченко потрапив у ДТП на проспекті Перемоги у Києві

    Колишній народний депутат від партії «Свобода» Ігор Мірошниченко, який потрапив в аварію на проспекті Перемоги, розповів подробиці ДТП.

    Про це повідомляє  телеканал «112 Україна«.

    За попередньою інформацією, обійшлося без серйозних травм.

    Інцидент трапився навпроти Центрального РАГСу. 

    Зіштовхнулися два автомобілі - «Хонда» та BMW Ігоря Мірошниченка. Зараз машини вже стоять на узбіччі.

    Водій «Хонди» стверджує, що рухався третьою смугою, їхав зі швидкістю 90 км/год і каже, що спереду його підрізав інший автомобіль, який проїхав повз і його автівку зачепило, він врізався у BMW, за кермом якого їхав колишній народний депутат Ігор Мірошниченко.

    «Ми їхали по швидкісній частини. Була червона машина без поворотника наліво, наїхала на мене, я натиснув на гальма і вивернув кермо вправо, мене занесло» , - заявив водій «Хонди» Азір Рамазанов.

    Сам Мірошниченко стверджує, що він їхав зі швидкістю 50 км/год.  

    «Я почув ззаду звук, схожий на звуку байка, який розганяється зі світлофора. Виявилося, що це не байк, а автомобіль, який на божевільній швидкості летить мені в зад. Він мене вдарив, після чого я трохи прокотився, зупинився, повідомив страхову компанію і поліцію», - заявив екс-нардеп Мірошниченко.

    Відзначимо, що максимальна дозволена швидкість руху на проспекті Перемоги становить 50 кілометрів за годину.

    Раніше повідомлялося, що колишній народний депутат від партії «Свобода» Ігор Мірошниченко потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.

    Нагадаємо, ранком середи Audi (іноземна реєстрація) у Києві на перехресті Милославської та Маяковського збили пішохода та, втікаючи з місця ДТП, не впорались з керуванням і виїхали на трамвайні колії. Винуватці покинули авто і втекли.

    Як стало відомо, у пішохода зламані обидві ноги. Його госпіталізовано.

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