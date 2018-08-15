Екс-нардеп потрапив у ДТП в центрі Києва

У Києві на проспекті Перемоги у ДТП зіштовхнулися два автомобілі

Колишній народний депутат від партії «Свобода» Ігор Мірошниченко потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.

У Києві на проспекті Перемоги у ДТП зіштовхнулися два автомобілі. За попередньою інформацією, обійшлося без серйозних травм у учасників аварії.

Одним із учасників ДТП, за інформацією присутніх на місці події журналістів, є екс-нардеп Ігор Мірошниченко.

Нагадаємо, ранком середи Audi (іноземна реєстрація) у Києві на перехресті Милославської та Маяковського збили пішохода та, втікаючи з місця ДТП, не впорались з керуванням і виїхали на трамвайні колії. Винуватці покинули авто і втекли.

Як стало відомо, у пішохода зламані обидві ноги. Його госпіталізовано.