Екс-поліцейський підозрюється у причетності до заволодіння квартирами професора



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Колишньому працівнику поліції вручено повідомлення про підозру

Столичними правоохоронцями викрито колишнього працівника поліції у причетності до шахрайського заволодіння нерухомістю, що належить професору фізико-математичних наук. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялося раніше, правоохоронцями у лютому 2019 року затримано та повідомлено про підозру шахраю, який, скориставшись безпорадним станом 62-річного науковця, викрав документи на дві його квартири у Печерському районі столиці та в подальшому заволодів вказаною нерухомістю, завдавши збитки на суму 3,35 млн грн. Підозрюваний на даний час утримується під вартою в Київському СІЗО.

За результатами проведених слідчих дій, працівниками місцевої прокуратури та оперативниками встановлено причетність до вказаного злочину колишнього працівника поліції, який на момент вчинення злочину перебував на службі в органах Національної поліції.

Вказаний правоохоронець, зловживаючи довірою потерпілого, вжив ряд заходів з метою вчинення та подальшого приховування незаконного заволодіння квартирами.

10 травня колишньому працівнику поліції вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цього злочину.

Раніше повідомлялося, що Київською прокуратурою спільно з поліцією за результатами кропіткої роботи задокументовано та викрито групу осіб, які шляхом використання підроблених документів заволоділи нерухомістю, що належить професору фізико-математичних наук.